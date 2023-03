F1, Fernando Alonso: “Pochi test per arrivare pronti al Mondiale. Aston Martin ambiziosa” (Di giovedì 2 marzo 2023) Domani inizierà ufficialmente il Mondiale 2023 di Formula 1 con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Come di consueto, il giovedì è il giorno della conferenza stampa piloti. Tra coloro che hanno parlato c’è il principale veterano del circuito, Fernando Alonso, quest’anno all’Aston Martin. Il due volte campione del mondo si è soffermato sulla 20a stagione da protagonista nella classe regina: “La sensazione quando si comincia la stagione alla fine è sempre la stessa, ti prepari nel corso dell’inverno per cercare di arrivare pronto. Abbiamo sempre meno test a disposizione, quindi non puoi avere il miglior feeling possibile, ma tutti sono nella stessa condizione“. Lo spagnolo ha parlato della nuova vettura e delle sensazioni percepite dai ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Domani inizierà ufficialmente il2023 di Formula 1 con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Come di consueto, il giovedì è il giorno della conferenza stampa piloti. Tra coloro che hanno parlato c’è il principale veterano del circuito,, quest’anno all’. Il due volte campione del mondo si è soffermato sulla 20a stagione da protagonista nella classe regina: “La sensazione quando si comincia la stagione alla fine è sempre la stessa, ti prepari nel corso dell’inverno per cercare dipronto. Abbiamo sempre menoa disposizione, quindi non puoi avere il miglior feeling possibile, ma tutti sono nella stessa condizione“. Lo spagnolo ha parlato della nuova vettura e delle sensazioni percepite dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... startonpole : Fernando Alonso average lap time 1:37.465 Checo Perez average lap time 1:38.205… - startonpole : C1 stint Fernando Alonso 1:37.686 1:37.864 1:37.849 1:37.795 1:37.789 1:37.651 1:37.710 1:37.541 1:37.658 - twospeakersinF1 : F1, UFFICIALE: Lance Stroll correrà in Bahrain - Agenzia_Ansa : F1, via libera dai medici: Lance Stroll correrà il Gp del Bahrain, prima gara del Mondiale 2023 in programma questo… - A6Jose : RT @SeviGraphics: Fernando Alonso x Aston Martin 2023 Poster ?? #F1 #F12023 #Alonso #AstonMartin #BahrainGP -