F1 | Charles Leclerc | “La Red Bull sembra un pochino più veloce | ma noi vogliamo fare meglio del 2022”

Prima conferenza stampa della stagione di F1, alla vigilia del weekend del GP del Bahrain. Sul tracciato di Sakhir inizieremo a farci un'idea dei valori in pista e la Ferrari ha il desiderio di partire con il piede giusto. Tanta voglia di far bene anche in chi ha la responsabilità di portare al limite la nuova SF-23, ovvero il monegasco Charles Leclerc, secondo l'anno passato nella classifica piloti alle spalle dell'inarrivabile Max Verstappen (Red Bull). Il ferrarista ha analizzato la situazione dopo le prove pre-season che si sono tenute sempre questo circuito. Test nei quali tutti si sono concentrati per conoscere pregi e difetti delle nuove vetture e nello stesso tempo avere una base di consistenza sufficiente. Leclerc, per quanto si è potuto comprendere, ha sottolineato la velocità della Red Bull, ...

