F1, Carlos Sainz: “Stiamo spingendo al massimo per centrare l’obiettivo Mondiale” (Di giovedì 2 marzo 2023) Si fa sul serio. Dopo una lunga pausa e i test pre-season tenutisi una settimana fa, il Circus della F1 si ritrova per il primo appuntamento del Mondiale 2023. Sulla pista di Sakhir (Bahrain), sede delle prove invernali, assisteremo alla prima gara dell’anno e c’è non poca curiosità per comprendere i valori in pista. Per quanto si è potuto comprendere dai test, la Red Bull pare godere di un vantaggio prestazionale rispetto alla concorrenza, ma la Ferrari vorrà essere della partita per la vittoria. Grande ambizione nelle parole del clan ferrarista, come in quelle di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, ai microfoni di Sky Sport, ha rivelato le proprie emozioni. “Tre mesi senza gareggiare sono troppi, ho tanta energia e voglia“, ha ammesso l’iberico. Il primo obiettivo dello spagnolo, secondo lo scorso anno nel GP in Bahrain, è di far ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Si fa sul serio. Dopo una lunga pausa e i test pre-season tenutisi una settimana fa, il Circus della F1 si ritrova per il primo appuntamento del2023. Sulla pista di Sakhir (Bahrain), sede delle prove invernali, assisteremo alla prima gara dell’anno e c’è non poca curiosità per comprendere i valori in pista. Per quanto si è potuto comprendere dai test, la Red Bull pare godere di un vantaggio prestazionale rispetto alla concorrenza, ma la Ferrari vorrà essere della partita per la vittoria. Grande ambizione nelle parole del clan ferrarista, come in quelle di. Il pilota spagnolo, ai microfoni di Sky Sport, ha rivelato le proprie emozioni. “Tre mesi senza gareggiare sono troppi, ho tanta energia e voglia“, ha ammesso l’iberico. Il primo obiettivo dello spagnolo, secondo lo scorso anno nel GP in Bahrain, è di far ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Carlos Sainz: “Stiamo spingendo al massimo per centrare l’obiettivo Mondiale” - - givlia97 : Trova qualcuno che ti guardi come Charles Leclerc guarda Carlos Sainz e vice versa ?? - fuoripistanet : Charles Leclerc vede Carlos Sainz in lotta per la vittoria dalla prima gara di questa stagione. - TV7Benevento : F1: Sainz, 'stiamo spingendo al massimo per raggiunge l'obiettivo Mondiale' - - f1motorhome : ??FERRARI SF-23 COSTRUITA SU MISURA PER CARLOS SAINZ??? #ferrari #carlossainz #leclerc #f1 #motorsport #fyp -