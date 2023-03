F1 Bahrain | Leclerc | ' Ferrari vuole il Mondiale' Verstappen | ' Noi stessi unica minaccia' - Sport - Formula1

(Di giovedì 2 marzo 2023) Sainz: 'Ai tifosi dico che tutti stiamo spingendo per raggiungere un grande obiettivo'. Hamilton: 'Sarò qui anche in un altro anno difficile per la ...

Sainz: 'Ai tifosi dico che tutti stiamo spingendo per raggiungere un grande obiettivo'. Hamilton: 'Sarò qui anche in un altro anno difficile per la ...Carlos Sainz è soddisfatto del lavoro fatto nei test e non vede l'ora di scendere in pista domani in: "Era ora che finisse questa pausa! Tre mesi senza corse sono troppi e sono impaziente di cominciare", ha detto ai giornalisti nel paddock di Sakhir. Test sfruttati al massimo. Carlos giudica ...Se da una parte Charlesnon si sbilancia , tutt'altro fa invece Carlos Sainz , che alla vigilia della stagione 2023, ... impegnato nella conferenza stampa del Gran Premio del, ha ...

F1, Verstappen: "L'unica minaccia siamo noi stessi". La conferenza piloti in Bahrain Sky Sport

Sainz: "Ai tifosi dico che tutti stiamo spingendo per raggiungere un grande obiettivo". Hamilton: "Sarò qui anche in un altro anno difficile per la Mercedes" ...I due piloti della Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, non hanno dubbi: l'obiettivo è trasformare il sogno mondiale in realtà ...