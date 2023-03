Export, cooperazione, geopolitica: ecco i tre obiettivi della missione di Meloni in India (Di giovedì 2 marzo 2023) Una missione delicata e strategica quella di Giorgia Meloni in India. E non solo perché segnala la ripresa dei rapporti diplomatici al più alto livello governativo possibile dopo la gelata seguita all’arresto dei nostri due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Ma anche perché consente all’Italia di inserirsi nel subcontinente asiatico da una posizione di forza. Oggi, infatti, il nostro Paese aderirà ufficialmente alla Indo-Pacific Ocean Initiative, lanciata dal primo ministro Indiano Narendra Modi e ne assumerà, insieme a Singapore, la guida del filone scientifico. L’opportunità dell’Indo-Pacific Ocean Initiative Parliamo di campi come la transizione ecologica e le tecnologie di eccellenze. Comprese quelle relative alla difesa. L’India condivide infatti migliaia di km con la Cina, nazione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Unadelicata e strategica quella di Giorgiain. E non solo perché segnala la ripresa dei rapporti diplomatici al più alto livello governativo possibile dopo la gelata seguita all’arresto dei nostri due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Ma anche perché consente all’Italia di inserirsi nel subcontinente asiatico da una posizione di forza. Oggi, infatti, il nostro Paese aderirà ufficialmente alla Indo-Pacific Ocean Initiative, lanciata dal primo ministrono Narendra Modi e ne assumerà, insieme a Singapore, la guida del filone scientifico. L’opportunità dell’Indo-Pacific Ocean Initiative Parliamo di campi come la transizione ecologica e le tecnologie di eccellenze. Comprese quelle relative alla difesa. L’condivide infatti migliaia di km con la Cina, nazione ...

