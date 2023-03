**Ex Ilva: via libera Camera a decreto, è legge** (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Con 144 voti a favore, 103 contrari e 16 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sugli impianti di interesse strategico nazionale che riguarda l'ex Ilva di Taranto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Con 144 voti a favore, 103 contrari e 16 astenuti, laha approvato in via definitiva illegge sugli impianti di interesse strategico nazionale che riguarda l'exdi Taranto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Ex Ilva: via libera Camera a decreto, è legge** - - Noiconsalvini : Andrea Barabotti: 'Dopo che negli ultimi anni la sinistra ha fatto perdere credibilità al Paese con le sue incertez… - FaBergamotto : Il dl Ex Ilva è legge. Il decreto legge prevede misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale: un… - LegaCamera : Andrea Barabotti: 'Dopo che negli ultimi anni la sinistra ha fatto perdere credibilità al Paese con le sue incertez… - LegaSalvini : Andrea Barabotti: 'Dopo che negli ultimi anni la sinistra ha fatto perdere credibilità al Paese con le sue incertez… -