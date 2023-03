Ex Ilva: Orlando, 'decreto è capitolazione politica e occasione sprecata' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma 2 mar. (Adnkronos) - "Noi, signori del Governo, chiediamo un confronto e magari anche un patto per le politiche industriali necessarie al paese, da costruire prima di tutto con le forze sociali. Un lavoro da fare con metodo e sostanza diametralmente opposti a quelli che connotano questo provvedimento. Avevate le risorse per far cambiare strada ad Ilva, o almeno per condizionare e correggere le disfunzioni più macroscopiche, anche mettendo in conto un cambio di governance. Le avete usate per pagare le bollette e così comprare un po' di tempo". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando nella dichiarazione di voto sul Dl Ex Ilva alla Camera dei Deputati. "Ma il tempo non utilizzato per costruire strategie è tempo sprecato. Noi crediamo, come voi qualche mese fa, che questo sia il tempo di mettere in campo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma 2 mar. (Adnkronos) - "Noi, signori del Governo, chiediamo un confronto e magari anche un patto per le politiche industriali necessarie al paese, da costruire prima di tutto con le forze sociali. Un lavoro da fare con metodo e sostanza diametralmente opposti a quelli che connotano questo provvedimento. Avevate le risorse per far cambiare strada ad, o almeno per condizionare e correggere le disfunzioni più macroscopiche, anche mettendo in conto un cambio di governance. Le avete usate per pagare le bollette e così comprare un po' di tempo". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andreanella dichiarazione di voto sul Dl Exalla Camera dei Deputati. "Ma il tempo non utilizzato per costruire strategie è tempo sprecato. Noi crediamo, come voi qualche mese fa, che questo sia il tempo di mettere in campo ...

Top e Flop, i protagonisti di giovedì 2 marzo 2023 - ...contrari e 7 astenuti il decreto conosciuto ai più col nome non proprio rassicurante di " ex Ilva ". Serracchiani è parte in causa con i colleghi Silvio Lai e Andrea Orlando e del senatore Walter ... Il debutto di Schlein alla Camera da segretaria Pd Si unisce poi Andrea Orlando, con il quale Schlein si sposta a parlare in disparte. In Aula si discute il decreto Ilva sul quale il governo pone la fiducia e i colloqui si interrompono di tanto in ... "Ilva ha l'area a caldo più pulita d'Europa" dice l'ad. Ma Emiliano la vuole chiudere ... " La procedura di richiesta di Cig dello scorso marzo (firmata dal Ministro Orlando senza accordo ...e il futuro produttivo cosa si è deciso State per scrivere la parola fine alla storia dell'ex Ilva, ...