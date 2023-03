(Di giovedì 2 marzo 2023) L'travolge l'e sale a +5 sul Manchester City a parità di partite. Ilrisolve in cinque minuti nella ripresa la pratica Wolverhampton e si rilancia per laalla Champions.

... i due esterni, unica coppia in doppia cifra di gol in Premier (Martinelli 11, Saka 10), scardinano prima del riposo il fortino, con la squadra di Arteta che poi domina nella ripresa. I ...L', che aveva battuto i Gunners in casa lo scorso 4 febbraio, alza bandiera bianca e si ... quando la squadra di Lopetegui avevain casa 3 - 0 quella di Klopp. Stavolta i Reds si sono ...Spicca il pareggio della capolista Arsenal , che non riesce a riscattarsi dopo il sorprendente ko sul campo dell'. Termina 1 - 1 il match dell'Emirates contro il Brentford , con Toney che ...

Everton travolto, Arsenal sempre più primo. Salah tiene in corsa il Liverpool La Gazzetta dello Sport

L'Everton, che aveva battuto i Gunners in casa lo scorso 4 febbraio ... Si era giocato prima il ritorno del match lo scorso 4 febbraio, quando la squadra di Lopetegui aveva travolto in casa 3-0 quella ...Travolgente. L’Arsenal torna irresistibile e nella ripresa fa a pezzi l’Everton, sempre invischiato nella zona retrocessione. Ci sono le firme di Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, autore di una ...