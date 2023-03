Evasione fiscale, si sgonfia l’inchiesta contro i club di Serie A: assolti Lotito, De Laurentiis e Galliani. Condannato solo Moggi jr. (Di giovedì 2 marzo 2023) Tutti assolti – o quasi. Finisce in un nulla di fatto l’inchiesta “Fuori gioco” aperta nel 2016 dalla procura di Napoli contro alcune tra le più note società di calcio di Serie A e Serie B, accusate di aver costituito un “radicato sistema” per evadere il fisco. Oggi infatti la settima sezione penale del tribunale di Napoli ha prosciolto tutti i presidenti o ex presidenti imputati: quello del Napoli Aurelio De Laurentiis, quello della Lazio Claudio Lotito, ma anche l’ex vicepresidente del Milan (ora del Monza) Adriano Galliani, l’ex presidente della Fiorentina Andrea Della Valle e quello del Chievo Verona Luca Campedelli. Assolto anche il calciatore Ezequiel Lavezzi. Ad essere Condannato dal tribunale di Napoli è stato soltanto il ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) Tutti– o quasi. Finisce in un nulla di fatto“Fuori gioco” aperta nel 2016 dalla procura di Napolialcune tra le più note società di calcio diA eB, accusate di aver costituito un “radicato sistema” per evadere il fisco. Oggi infatti la settima sezione penale del tribunale di Napoli ha prosciolto tutti i presidenti o ex presidenti imputati: quello del Napoli Aurelio De, quello della Lazio Claudio, ma anche l’ex vicepresidente del Milan (ora del Monza) Adriano, l’ex presidente della Fiorentina Andrea Della Valle e quello del Chievo Verona Luca Campedelli. Assolto anche il calciatore Ezequiel Lavezzi. Ad esseredal tribunale di Napoli è stato soltanto il ...

