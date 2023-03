Europei indoor Istanbul 2023, prima giornata in tv oggi: canale, orario e diretta streaming atletica (Di giovedì 2 marzo 2023) Tutto pronto per la prima giornata dei Campionati Europei indoor 2023 di atletica leggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad Istanbul, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si apre la rassegna continentale al coperto con questa prima giornata che vedrà al via 16 azzurri. Fari puntati soprattutto sul bronzo mondiale di salto in alto Elena Vallortigara, ma anche sui tre azzurri del getto del peso (Fabbri, Ponzio e Weir). L’appuntamento è a partire dalle ore 17.00 di giovedì 2 marzo alla Ataköy Athletics Arena di Istanbul, in Turchia. Di seguito, il programma dettagliato della prima giornata degli Europei indoor di ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Tutto pronto per ladei Campionatidileggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si apre la rassegna continentale al coperto con questache vedrà al via 16 azzurri. Fari puntati soprattutto sul bronzo mondiale di salto in alto Elena Vallortigara, ma anche sui tre azzurri del getto del peso (Fabbri, Ponzio e Weir). L’appuntamento è a partire dalle ore 17.00 di giovedì 2 marzo alla Ataköy Athletics Arena di, in Turchia. Di seguito, il programma dettagliato delladeglidi ...

