Europei Gravel, prima edizione in Belgio (Di giovedì 2 marzo 2023) Abbiamo già parlato del Gravel spiegando come questa disciplina stia riscuotendo un notevole successo e arrivando ad attirare numerosi corridori professionisti delle altre discipline compresa la strada, oltre ovviamente a tantissimi amatori. Non a caso lo scorso ottobre si è tenuta la prima edizione dei Mondiali, disputatasi in Veneto e L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Il Belgio ospiterà la prima storica edizione degli Europei di Gravel ... Bicisport In Belgio il primo campionato europeo gravel La UEC (Union Européenne de Cyclisme) oggi, giovedì 2 marzo, ha firmato uno storico accordo con il comune di Oud-Heverlee e con gli organizzatori di Golaz ... SI DISPUTERÀ IN BELGIO LA PRIMA EDIZIONE DEL CAMPIONATOI EUROPEO GRAVEL Sarà il Belgio con la località di Oud-Heverlee, nelle Fiandre, ad ospitare la prima storica edizione del Campionato Europeo Gravel che si correrà domenica 1 ottobre 2023. L'accordo è stato siglato ogg ...