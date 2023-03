Europa - La patente diventerà digitale (Di giovedì 2 marzo 2023) Anche la patente, così come il certificato di proprietà delle auto, sarà smaterializzata: la Commissione Europea ha, infatti, avanzato una proposta che prevede, tra l'altro, la digitalizzazione del documento di idoneità alla guida, che si potrà esibire tramite smartphone o un altro strumento elettronico. Secondo Bruxelles, questa soluzione dovrebbe anche rendere più facile alle forze dell'ordine dei vari Paesi interpellare le banche dati per intercettare eventuali sospensioni del documento da parte delle autorità nazionali, cosa che oggi avviene con difficoltà. Riduzione dell'incidentalità. La Commissione ha anche avanzato delle proposte per rafforzare la sicurezza stradale, con l'obbiettivo di arrivare a una mortalità zero nel 2050. Tra le soluzioni prospettate, la pratica di guida accompagnata a partire dai 17 anni (che in Italia, in realtà, è già prevista, anche se ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 2 marzo 2023) Anche la, così come il certificato di proprietà delle auto, sarà smaterializzata: la Commissione Europea ha, infatti, avanzato una proposta che prevede, tra l'altro, la digitalizzazione del documento di idoneità alla guida, che si potrà esibire tramite smartphone o un altro strumento elettronico. Secondo Bruxelles, questa soluzione dovrebbe anche rendere più facile alle forze dell'ordine dei vari Paesi interpellare le banche dati per intercettare eventuali sospensioni del documento da parte delle autorità nazionali, cosa che oggi avviene con difficoltà. Riduzione dell'incidentalità. La Commissione ha anche avanzato delle proposte per rafforzare la sicurezza stradale, con l'obbiettivo di arrivare a una mortalità zero nel 2050. Tra le soluzioni prospettate, la pratica di guida accompagnata a partire dai 17 anni (che in Italia, in realtà, è già prevista, anche se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arriva la patente digitale valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su a… - mikid67 : In Ue arriva la patente digitale, si guida dai 17 anni - Europa - - Toni03890305 : RT @beppebottero: @dottorbarbieri In #Europa si sono fatti prendere la mano: dopo aver abolito (dal 2035) le auto a benzina e diesel, #EU v… - REstaCorporate : In Ue arriva la patente digitale, si guida dai 17 anni - Europa - - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Arriva la patente digitale valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su auto e… -

La proposta. Unione Europea: patente già a 17 anni e stretta sulla sicurezza stradale Bruxelles propone una patente digitale, gestibile interamente online (ad esempio i rinnovi), unica per tutta l'Ue. L'idea è di poter disporre del documento, come già in parte accade negli Usa, ... L'Europa pensa alla patente digitale, cosa cambierà 🔊 Ascolta l'articolo La Commissione Europea ha presentato oggi un pacchetto di proposte legislative in materia di trasporti e sicurezza stradale che prevede l'introduzione di una patente di guida digitale, che potrà essere tenuta sul proprio smartphone e riconosciuta in tutta l'Unione Europea. Questo innovativo sistema semplificherà le procedure amministrative e consentirà il ... Patente auto dai 17 anni e digitale, parte la rivoluzione Dopo la rivoluzione auto dal 2035, con l'addio ai motori endotermici a benzine e gasolio , in Europa parte anche quella della patente . La Commissione Ue ha presentato un pacchetto di proposte per modernizzare le norme sulla patente di guida e nuove disposizioni per facilitare l'applicazione ... Bruxelles propone unadigitale, gestibile interamente online (ad esempio i rinnovi), unica per tutta l'Ue. L'idea è di poter disporre del documento, come già in parte accade negli Usa, ...🔊 Ascolta l'articolo La Commissione Europea ha presentato oggi un pacchetto di proposte legislative in materia di trasporti e sicurezza stradale che prevede l'introduzione di unadi guida digitale, che potrà essere tenuta sul proprio smartphone e riconosciuta in tutta l'Unione Europea. Questo innovativo sistema semplificherà le procedure amministrative e consentirà il ...Dopo la rivoluzione auto dal 2035, con l'addio ai motori endotermici a benzine e gasolio , inparte anche quella della. La Commissione Ue ha presentato un pacchetto di proposte per modernizzare le norme sulladi guida e nuove disposizioni per facilitare l'applicazione ... In Europa arriva la patente digitale, si potrà guidare dai 17 anni: la proposta della Commissione Fanpage La patente diventerà digitale Il documento sarà reso disponibile su smartphone e altri strumenti elettronici; suggeriti anche inasprimenti delle sanzioni per alcune infrazioni ... Arriva la patente digitale europea: ecco cosa cambia L'Unione europea sta lavorando ad un progetto di patente digitale europea. Scopriamo cosa cambia per gli automobilisti. Il documento sarà reso disponibile su smartphone e altri strumenti elettronici; suggeriti anche inasprimenti delle sanzioni per alcune infrazioni ...L'Unione europea sta lavorando ad un progetto di patente digitale europea. Scopriamo cosa cambia per gli automobilisti.