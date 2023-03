(Di giovedì 2 marzo 2023) Lo sport per ripartire. Gli Europei indoor di atletica numero 37 - i primi ospitati dalla Turchia - per provare a rialzare la testa. L'eco del sisma che il 6 febbraio ha stravolto il Paese al confine ...

Euroindoor, via! Warholm, Bol e Ingebrigtsen: quanti big. Jacobs ci sei La Gazzetta dello Sport

Inizia l’avventura nell’europeo per Simone Barontini. Oggi pomeriggio il via della batteria degli 800 metri per cercare di conquistare un posto in semifinale. Saranno proprio gli ottocentisti i primi ...Istanbul – Sarà una prima giornata ricca d’azzurro agli Europei indoor di Istanbul. Sedici, in tutto, gli atleti italiani al via nella sessione inaugurale, tutti impegnati nei rispettivi primi turni ...