EuroIndoor di Atletica | Elena Vallortigara dice addio alla finale | “Mi spiace davvero”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Istanbul – Scattano i Campionati Europei Indoor dia Istanbul. Nel primo pomeriggio di gare, dedicato ai turni eliminatori e senza finali in programma, subito in gara 16 atleti italiani sulla pista e sulle pedane dell’Atakoy Arena. Due azzurri conquistano lanel getto del peso. La miglior misura del turno eliminatorio è per Zane Weir, in testa nella qualificazione pareggiando il primato stagionale di 21,46. Ma al terzo posto con 21,17 esulta Leonardo Fabbri, che riesce a raddrizzare la gara dopo due nulli. Avanti in due anche nei 3000 metri: Nadia Battocletti seconda nella sua batteria in 8:59.65, Ludovica Cavalli quarta con 8:54.40. Nel triplo stacca il biglietto per laTobia Bocchi, terzo con 16,47, mentre Simone Biasutti è il primo degli esclusi, nono a 16,20 con la stessa misura dell’ottavo. Diretta tv su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : GUARDA CHE GRUPPO! ???? Dopo essere stato nominato capitano della Nazionale di atletica, Marcell Jacobs è pronto con… - giulio_galli : RT @ItaliaTeam_it: GUARDA CHE GRUPPO! ???? Dopo essere stato nominato capitano della Nazionale di atletica, Marcell Jacobs è pronto con i co… - infoitsport : EuroIndoor di Atletica, gli Azzurri in gara nella prima giornata - infoitsport : EuroIndoor di Atletica, Leonardo Fabbri: “Lancio il più lontano possibile” - criscriswald : RT @ItaliaTeam_it: GUARDA CHE GRUPPO! ???? Dopo essere stato nominato capitano della Nazionale di atletica, Marcell Jacobs è pronto con i co… -

Quattro giorni più tardi, agli Assoluti di Ancona, Marcell è stato invece battuto da Samuele Ceccarelli (6"54 a 6"55), il nuovo personaggio dell'tricolore. I due, con quelle prestazioni, ...E poche ore dopo, dalle 17 italiane di giovedì (le 19 in Turchia) sarà già tempo dicon la prima sessione che vedrà impegnati sedici azzurri: i primi a scendere in pista saranno gli ...Nella giornata di martedì 28 febbraio la Nazionale Italiana dileggera partirà per Istanbul , sede degli Europei Indorr che si svolgeranno dal 2 al 5 ... sarà già tempo dicon la ...

LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Weir, Fabbri, Bocchi, Meslek, Arese, Battocletti e Cavalli in finale! Delusione Vallortigara OA Sport

Gli Europei Indoor di Atletica a Istanbul godranno di un’ampia copertura ... Arena saranno a disposizione già dal giovedì pomeriggio, prima sessione degli Euroindoor, dalle 16.55, in diretta su ...Molte conferme e qualche delusione in pedana e in pista per questa giornata d'esordio ai Campionati europei indoor in corso nella capitale turca. Accedono alle semifinali degli 800 metri Catalin Tecuc ...