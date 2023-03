Eterna maledizione | impresa impossibile | Veronica Gentili stronca Elly Schlein?

(Di giovedì 2 marzo 2023)ha fatto una serie di riflessioni su, diventata contro ogni pronostico la nuova segretaria del Pd. Secondo la giornalista del Fatto Quotidiano la vera sfida inizia adesso: quella di riappaiare il partito. “Più di sempre, più dei segretari che l'hanno preceduta - è l'analisi della- lasi trova a dover affrontare l'che perseguita il Partito democratico: l'di rimanere insieme senza volerci stare”. La giornalista ha citato la frase cult dell'ultimo film di Paolo Sorrentino: “Non ti disunire”. Questo vale anche per il Pd a guida: “Non dividerti, resta unito, evita le scissioni, trova un modo per far ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraIlluminat2 : @la_kuzzo Chissà se Piantedosi,Meloni,Salvini potranno sentire la maledizione eterna x le morti di uomini donne e b… - MVittoriaRosa : @rubio_chef Questo disprezzo verso l’umanità è maledizione eterna -

Infine chi, come l'Italia, vorrebbe aiutare le imprese ma con soldi europei, non avendo i margini di bilancio per finanziamenti autarchici (l'della sostenibilità del debito ......non durerà all'infinito' Silvio Berlusconi è l'ultimo pacifista E ci sarebbe anche la... patriottiche e risorgimentali, di fedeltàa Zelensky. Resta comunque la domanda: come mai ......all'altro finché lanon sarà interrotta: un'occasione questa per modificare pian piano gli eventi in quella realtà che ormai sembra sempre più distante alle figure coinvolte, in...

Elly Schlein stroncata da Veronica Gentili: "Eterna maledizione, impresa impossibile" Liberoquotidiano.it

Uniti si vince. Sì, ma poi bisogna governare, cosa non facile, impossibile da improvvisare. La vittoria di Elly Schlein, realisticamente non prevedibile sulla base di un confronto serio e ponderato co ...