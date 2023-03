Esposizione all’amianto. A Taranto una sentenza che rende giustizia ad un pensionato ex ILVA (Di giovedì 2 marzo 2023) C’è una data e una sentenza (la n. 44 del 2023) che introduce nuovi elementi di giustizia e riconoscimento pensionistico per i lavoratori che hanno avuto a che fare o continuano a lavorare in luoghi contaminati da amianto: la fibra cancerogena messa al bando nel 1992 eppure ancora così presente in molti apparati industriali e produttivi del territorio. A darne notizia sono la CGIL e la FIOM CGIL di Taranto, commentando l’importante risultato raggiunto nell’ambito di un giudizio promosso nei confronti dell’INPS, da parte di un ex dipendente ILVA, assistito dall’avv. Massimiliano Del Vecchio. L’uomo che dal febbraio 1985 ad ottobre del 2003 aveva lavorato in un reparto in cui era presente la fibra killer, malgrado avesse ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di Esposizione qualificata ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 2 marzo 2023) C’è una data e una(la n. 44 del 2023) che introduce nuovi elementi die riconoscimento pensionistico per i lavoratori che hanno avuto a che fare o continuano a lavorare in luoghi contaminati da amianto: la fibra cancerogena messa al bando nel 1992 eppure ancora così presente in molti apparati industriali e produttivi del territorio. A darne notizia sono la CGIL e la FIOM CGIL di, commentando l’importante risultato raggiunto nell’ambito di un giudizio promosso nei confronti dell’INPS, da parte di un ex dipendente, assistito dall’avv. Massimiliano Del Vecchio. L’uomo che dal febbraio 1985 ad ottobre del 2003 aveva lavorato in un reparto in cui era presente la fibra killer, malgrado avesse ottenuto dall’INAIL il riconoscimento diqualificata ...

