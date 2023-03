ESCLUSIVA – Naufragio di Cutro | le parole del sindaco Ceraso dopo la visita di Mattarella | “Bisogna pensare al dopo per non arrivare mai più tardi”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Mentre proseguono le polemiche sulle dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che negli scorsi giorni hanno scatenato la dura reazione dell’opposizione, che ne ha chiesto le dimissioni, in provincia di Crotone si continua a piangere per la tragedia che ha spezzato la vita a 67 persone, tra cui decine di bambini, migranti provenienti da Iran, ... TAG24.

La catena decisionale in caso di emergenze in mare coinvolge entità molto diverse, e ha varie sovrapposizioni problematiche ...Una seconda inchiesta sul naufragio di Cutro, costato la vita ad almeno 67migranti, con un numero imprecisato di dispersi.