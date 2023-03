“Esce dalla casa tra qualche ora” GF Vip7 | colpo di scena | nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023) Chi uscirà durante la prossima puntata del GF Vip 7? I sondaggi parlano chiaro e c’è chi rischia più di altri. Chiaramente non avremo la certezza fin quando che Alfonso Signorini chiamerà in studio in nome del vippone interessato. Tuttavia i numeri parlano abbastanza chiaro e sembra che c’è un nome che rischia più di altri. Andiamo quindi a vedere le percentuali che in queste ore si stanno raccogliendo sui social e non solo. Tanto per cominciare è bene sapere che questa settimana in nomination sono finiti Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello e Nikita Pelizon. Riguardo in biglietti di ritorno, che permettono a un eliminato di rientrare nella, ce ne è rimasto quindi soltanto uno. Gli altri sono stati agguantati da Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Sarah Altobello, ma solo quest’ultima è ancora in gioco. L’altro è senza dubbio ...