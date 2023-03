Errore del VAR | il Cadice chiede la sospensione della Liga

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Tutte le decisioni che si prendono al Governo si possono rivelare giuste o sbagliate, perchè decidere è l'essenza s… - DiMarzio : .@Cadiz_CF, richiesta la sospensione della @LaLiga per l'errore del VAR contro l'@elchecf - tuttosport : Dopo il grave errore arbitrale ai danni del #Cadice nel match contro l'Elche del 17 gennaio (un gol con un netto fu… - viasyba : RT @CalcioFinanza: Errore del VAR, il #Cadice fa ricorso al TAS e chiede la sospensione della #Liga - CalcioFinanza : Errore del VAR, il #Cadice fa ricorso al TAS e chiede la sospensione della #Liga -

...di valutazione O un intervento ipotizzato troppo tardi Sono alcune delle domande che si stanno facendo gli inquirenti che hanno aperto il fascicolo. Il Centro nazionale di coordinamento......un Fondo di 4 milioni di euro per l'assunzione di personale tra le forze di polizia e i vigili... Lo ritengo un grave'. Sempre sul tema della sicurezza e' intervenuto Vincenzo Moretta, ......nell'interfacciafornitore di servizi finanziari. In una seconda fase, e' presente un pulsante di conferma 'recedere ora' per garantire che il consumatore non receda dal contratto per. L'...

L'errore del capostazione che ha causato il disastro ferroviario in Grecia EuropaToday

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Strepitosa prestazione al servizio per il tedesco quest’oggi, che ha messo in campo 50 prime di servizio su 61 giocati, cedendo solo 8 punti con la prim ...Incidente ferroviario Grecia: il capostazione di Larissa, 59 anni, secondo i media greci avrebbe ammesso l'errore umano. Ecco le sue parole.