Era stato trovato ferito da un tecnico Anas, morto il lupo salvato sotto il ponte (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto il lupo che era stato trovato a ridosso del fiume Ofanto, nel territorio di Lioni, al di sotto di un ponte della SS7Bis "Ofantina". Le importanti fratture agli arti inferiori e altre complicazioni emerse al momento del soccorso da parte dell'unità veterinaria dell'Asl di Avellino hanno reso il quadro particolarmente complesso. A trovarlo lingegnere Matteo Armenante di Anas, dopo il trasporto Criuv centro di Riferimento Regionale per l'igiene Urbana e Veterinaria di Napoli, dove è morto nelle scorse ore. Lioni, giovane lupo salvato sull'Ofantina L'articolo proviene da Anteprima24.it.

