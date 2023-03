Equità di genere in sanità. La presentazione del Rapporto alla Luiss (Di giovedì 2 marzo 2023) L’emancipazione della donna e l’importanza della parità di genere – intesa come rafforzamento in termini di percezione di competenza e consapevolezza – ha un ruolo cruciale anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu. Uno degli obiettivi, infatti, è dedicato al raggiungimento della parità di genere e al superamento del cosiddetto gender gap, determinato dal fatto che le donne sono ancora sottorappresentate nelle posizioni manageriali e/o remunerate meno a parità di condizioni. È proprio in quest’ottica che l’Università Luiss Business School e Leads-Associazione Donne Leader in sanità hanno dato vita all’Osservatorio sull’Equità di genere della leadership nel settore sanitario, allo scopo di creare un set di dati solidi e continui nel tempo che consentono il confronto ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 marzo 2023) L’emancipazione della donna e l’importanza della parità di– intesa come rafforzamento in termini di percezione di competenza e consapevolezza – ha un ruolo cruciale anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu. Uno degli obiettivi, infatti, è dedicato al raggiungimento della parità die al superamento del cosiddetto gender gap, determinato dal fatto che le donne sono ancora sottorappresentate nelle posizioni manageriali e/o remunerate meno a parità di condizioni. È proprio in quest’ottica che l’UniversitàBusiness School e Leads-Associazione Donne Leader inhanno dato vita all’Osservatorio sull’didella leadership nel settore sanitario, allo scopo di creare un set di dati solidi e continui nel tempo che consentono il confronto ...

