Epidemia colposa, indagati Conte e Speranza 'Si potevano evitare 4mila morti per covid' (Di giovedì 2 marzo 2023) - A tre anni dallo scoppio della pandemia si chiude la maxi - inchiesta della procura di Bergamo sulle mancate misure adottate in Val Seriana. Gli indagati per Epidemia colposa sono una ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 marzo 2023) - A tre anni dallo scoppio della pandemia si chiude la maxi - inchiesta della procura di Bergamo sulle mancate misure adottate in Val Seriana. Glipersono una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid nella Bergamasca, chiusa l'inchiesta per epide… - fattoquotidiano : #Esclusivo, inchiesta di Bergamo sulla prima ondata #Covid: indagati Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Font… - sebmes : Giuseppe Conte, indagato per epidemia colposa con Speranza, Fontana e Galliera, si dice “tranquillo”. Ma se risult… - Lorellastelle : RT @sibilla75: Ma pure Locatelli è indagato, un medico luminare!Ma chi sono questi?Io vedo assoluzioni che non stanno in piedi,a Berlusconi… - AlbertodiMonac : RT @dottorbarbieri: ???? SI APPRENDE: Conte, Speranza, Fontana e Gallera sono indagati dai pm Bergamo per i reati di epidemia colposa e omici… -