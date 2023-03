Eolico, ‘Amici della Terra’: “Basta con gli impianti nel Sannio” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’associazione “Amici della Terra – Club di Benevento” esprime la propria contrarietà alla realizzazione da parte della società Plc Power S.r.l. di un parco Eolico all’interno del territorio comunale di Pietrelcina, in località “Difesa e Maitine”, con opere connesse ricadenti nei comuni di Pesco Sannita e Benevento. “Negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito – scrivono – ad una invasione selvaggia da parte di queste fonti energetiche elettriche intermittenti, sopratutto nella provincia di Benevento che è oramai satura e non può continuare ad essere occupata da queste dannose ed impattanti turbine eoliche. Occorre invece ripensare all’attuale idea di transizione ecologica, in modo da superare la tanto propagandata retorica climatista che prevede di ricoprire l’Italia di turbine eoliche e pannelli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’associazione “AmiciTerra – Club di Benevento” esprime la propria contrarietà alla realizzazione da partesocietà Plc Power S.r.l. di un parcoall’interno del territorio comunale di Pietrelcina, in località “Difesa e Maitine”, con opere connesse ricadenti nei comuni di Pesco Sannita e Benevento. “Negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito – scrivono – ad una invasione selvaggia da parte di queste fonti energetiche elettriche intermittenti, sopratutto nella provincia di Benevento che è oramai satura e non può continuare ad essere occupata da queste dannose ed impattanti turbine eoliche. Occorre invece ripensare all’attuale idea di transizione ecologica, in modo da superare la tanto propagandata retorica climatista che prevede di ricoprire l’Italia di turbine eoliche e pannelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orvietonews : Amici della Terra: 'Orvieto e Castel Giorgio sul progetto eolico? Non vedo, non sento, non parlo': 'Lo stupore del… - mariamasi14 : @CeresaRaffaele Gli amici dell'eolico adesso diventeranno gli amici del ponte. -

Amici della Terra: "Orvieto e Castel Giorgio sul progetto eolico Non vedo, non sento, non parlo" "Lo stupore del vicesindaco di Orvieto di fronte alla notizia del parere favorevole della Regione Umbria al progetto Phobos ci lascia quanto meno perplessi. I fatti dicono altre cose, a cominciare ... Pendolare tra Londra e Monaco In Inghilterra vive la madre, e Alexander ha molti amici e compagni d'università. Perderebbe la ... Francia, il parco eolico flottante al largo della Bretagna non si farà Il parco eolico galleggiante al ... Domenica 19 febbraio Carnevale a Riccione Paese ... i bambini potranno vedere e mostrare a genitori e amici le maschere e i lavoretti di Carnevale da ... Ultimi Articoli 'No all'eolico selvaggio in Valmarecchia', nasce comitato Crinali Bene Comune Covid ... "Lo stupore del vicesindaco di Orvieto di fronte alla notizia del parere favorevole della Regione Umbria al progetto Phobos ci lascia quanto meno perplessi. I fatti dicono altre cose, a cominciare ...In Inghilterra vive la madre, e Alexander ha moltie compagni d'università. Perderebbe la ... Francia, il parcoflottante al largo della Bretagna non si farà Il parcogalleggiante al ...... i bambini potranno vedere e mostrare a genitori ele maschere e i lavoretti di Carnevale da ... Ultimi Articoli 'No all'selvaggio in Valmarecchia', nasce comitato Crinali Bene Comune Covid ... Niente droni in paradiso: Silhouette ferma le eliche. Per la privacy No, per non disturbare pipistrelli e... Corriere della Sera