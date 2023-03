Enrico Frattasio oggi, cosa fa l’ex “pirata” di Mixed by Erry? (Di giovedì 2 marzo 2023) Enrico Frattasio negli anni ’80, a Napoli aveva dato vita ad un vero e proprio franchise di bancarelle che vendevano le musicassette mixate dal DJ. La sua storia ha ispirato il film Mixed by Erry. Dopo aver scontato la sua condanna in carcere, oggi Enrico Frattasio gestisce un negozio di scatole. Enrico Frattasio, insieme ai fratelli Peppe, Angelo e Claudio aveva messo in piedi un’organizzazione con oltre 100 dipendenti. Sembra che sia arrivato a guadagnare anche 80 milioni di lire a settimana. In Mixed by Erry, seguiamo la sua parabola fino agli arresti di Enrico nel 1997, in seguito ad unn’indagine della DEA. Erry ha pagato il suo conto con la giustizia scontando ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 2 marzo 2023)negli anni ’80, a Napoli aveva dato vita ad un vero e proprio franchise di bancarelle che vendevano le musicassette mixate dal DJ. La sua storia ha ispirato il filmby. Dopo aver scontato la sua condanna in carcere,gestisce un negozio di scatole., insieme ai fratelli Peppe, Angelo e Claudio aveva messo in piedi un’organizzazione con oltre 100 dipendenti. Sembra che sia arrivato a guadagnare anche 80 milioni di lire a settimana. Inby, seguiamo la sua parabola fino agli arresti dinel 1997, in seguito ad unn’indagine della DEA.ha pagato il suo conto con la giustizia scontando ...

