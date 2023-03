Enrico Fedele | “Questo Napoli verrà dimenticato in due anni | è inferiore alla Juventus dei vari Pirlo e Tevez”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... allgoalsnapoli : Torna l’appuntamento con L’inFedele. Vi proponiamo la trasmissione andata in onda su Televomero e tratta da Youtube… - pattybonn : @lorepregliasco Oddio il pd era parte integrante di quell'agenda. Enrico Letta il più fedele e responsabile. - solopallone : Enrico Fedele: “Per me il campionato è già finito” Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della tras… - allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con l’informazione sportiva di Marte Sport Live a due giorni da #EmpoliNapoli Vi proponiamo la p… - cn1926it : #Fedele torna sui suoi passi e ammette: “#Osimhen e #Kvara? Tuono e fulmine!” -

Enrico Fedele: "Il Napoli, anche in 10, stravincerebbe!" Per Sempre Napoli

'Il Napoli di oggi è tecnicamente più povero di quello che vinse con Maradona' afferma l'opinionista radiofonico.Enrico Fedele, opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni dell'emittente campana Radio Marte. "Difetti in Luciano Spalletti se ne possono trovare Tutti ne hanno.