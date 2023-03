Enna, si parla di cannabis a scuola: arrivano i poliziotti. Il Pd grida allo scandalo: come hanno osato? (Di giovedì 2 marzo 2023) All’Istituto «Majorana-Cascino» di Piazza Armerina, in provincia di Enna, si sono presentati alcuni agenti del commissariato di zona per chiedere informazioni su un’assemblea sulla cannabis libera e legale che era in corso nella scuola. Ospite dell’incontro un dirigente dell’associazione «Meglio Legale» promotrice del referendum sulla legalizzazione della cannabis. Alcuni studenti, i rappresentanti dell’istituto, sono stati identificati. L’assemblea – alla quale partecipavano studenti e professori – non è stata annullata, si è regolarmente conclusa con gli interventi previsti, ma quanto accaduto è approdato immediatamente alla Camera. La sinistra mostra sdegno e allarme per la vicenda mettendosi ovviamente dalla parte degli organizzatori dell’assemblea e parla di violazione delle libertà ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) All’Istituto «Majorana-Cascino» di Piazza Armerina, in provincia di, si sono presentati alcuni agenti del commissariato di zona per chiedere informazioni su un’assemblea sullalibera e legale che era in corso nella. Ospite dell’incontro un dirigente dell’associazione «Meglio Legale» promotrice del referendum sulla legalizzazione della. Alcuni studenti, i rappresentanti dell’istituto, sono stati identificati. L’assemblea – alla quale partecipavano studenti e professori – non è stata annullata, si è regolarmente conclusa con gli interventi previsti, ma quanto accaduto è approdato immediatamente alla Camera. La sinistra mostra sdegno e allarme per la vicenda mettendosi ovviamente dalla parte degli organizzatori dell’assemblea edi violazione delle libertà ...

