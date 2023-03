Engineering | Roberto Pignani direttore generale di Cybertech

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos/Labitalia) -è il nuovodiche, con oltre 450 clienti, 300 specialisti e una presenza in oltre 20 paesi, è tra i principali player in Italia e in Europa nel campo della cybersecurity.opererà a diretto riporto di Fabio Momola, executive vice president di, a cui fanno capo tutte le attività di cybersecurity e cloud del Gruppo. Nel suo ruolo,avrà la responsabilità di progettare le più avanzate ed efficaci strategie di cybersecurity per un monitoraggio costante sulla continua evoluzione degli attacchi e per il controllo della migliore esecuzione delle strategie attraverso lo sviluppo e l'integrazione di ...