Enea Bastianini: titolo a tutti i costi, ma Ducati (sembra) frenare… (Di giovedì 2 marzo 2023) Sarà una delle tematiche più calde del Motomondiale 2023. Il campione del mondo Francesco Bagnaia ha accolto il giovane terribile della flotta Ducati, Enea Bastianini, nel box della moto ufficiale di Borgo Panigale. Le ottime prestazioni della Bestia durante la scorsa stagione pongono un enorme quesito sul tavolo: riuscirà il neo arrivato a competere subito per il titolo mondiale? Ma soprattutto: che rapporto ci sarà tra i due compagni di squadra che potrebbero diventare, ben presto, rivali in pista? Enea Bastianini impenna verso il titolo, ma la Ducati vuole un lavoro di squadra (Credit foto – pagina Facebook Enea Bastianini)“Avevamo chiarito tutto già lo scorso anno: Enea voleva dimostrare di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Sarà una delle tematiche più calde del Motomondiale 2023. Il campione del mondo Francesco Bagnaia ha accolto il giovane terribile della flotta, nel box della moto ufficiale di Borgo Panigale. Le ottime prestazioni della Bestia durante la scorsa stagione pongono un enorme quesito sul tavolo: riuscirà il neo arrivato a competere subito per ilmondiale? Ma soprattutto: che rapporto ci sarà tra i due compagni di squadra che potrebbero diventare, ben presto, rivali in pista?impenna verso il, ma lavuole un lavoro di squadra (Credit foto – pagina Facebook)“Avevamo chiarito tutto già lo scorso anno:voleva dimostrare di ...

