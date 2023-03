Endorsement alla lobby del vino (Di giovedì 2 marzo 2023) alla fine della settimana scorsa siamo finiti taggati in alcuni post su Twitter, post che crediamo sia il caso commentare qui su BUTAC. L’argomento era lo stesso di cui abbiamo già abbondantemente parlato nelle scorse settimane: i supposti benefici del vino sulla nostra salute. Nel primo tweet di oggi abbiamo un’immagine che a nostro avviso non è proprio bellissima: Il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida che, di fronte al pannello col logo Coldiretti, afferma che: Il vino è un grande prodotto italiano, un’eccellenza, non solo italiana, ma in Italia noi abbiamo una grande capacità e una grande capacità anche di migliorare il prodotto nel tempo con una grande volontà di piccoli, medi e grandi imprenditori di questo settore, di migliorarlo sempre di più anche riscoprendo modalità tradizionali di produzione o addirittura antiche mi ... Leggi su butac (Di giovedì 2 marzo 2023)fine della settimana scorsa siamo finiti taggati in alcuni post su Twitter, post che crediamo sia il caso commentare qui su BUTAC. L’argomento era lo stesso di cui abbiamo già abbondantemente parlato nelle scorse settimane: i supposti benefici delsulla nostra salute. Nel primo tweet di oggi abbiamo un’immagine che a nostro avviso non è proprio bellissima: Il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida che, di fronte al pannello col logo Coldiretti, afferma che: Ilè un grande prodotto italiano, un’eccellenza, non solo italiana, ma in Italia noi abbiamo una grande capacità e una grande capacità anche di migliorare il prodotto nel tempo con una grande volontà di piccoli, medi e grandi imprenditori di questo settore, di migliorarlo sempre di più anche riscoprendo modalità tradizionali di produzione o addirittura antiche mi ...

