Empire of Light | la recensione | Sam Mendes e un tenero film che insegue la luce

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ladiof: è vero, non tutto funziona neldi Sam, tuttavia l'opera, nella sua tenerezza e nella sua forte emotività, ci ricorda quanto il cinema possa essere un'arte in grado di salvarci la vita. Protagonista una grande Olivia Colman. Steven Spielberg, Paolo Sorrentino, Damien Chazelle, James Gray, Alejandro González Iñárritu e, appunto, Sam. Saranno i tempi nerissimi, eppure, ultimamente, sono tanti gli autori che cercano rifugio nel cinema, mettendo in scena la loro memoria che, per magia, diventa memoria condivisa di una platea in cerca di emozioni. Un cinema personale, privato, intimo. Il frutto dei loro ricordi più dolci, delle ossessioni più indicibili. La culla, la certezza, la speranza che si accende in un flusso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #EmpireofLight, la video recensione - cineblogit : Empire of Light: trailer italiano e colonna sonora del film di Sam Mendes (Al cinema dal 2 marzo) - FilmMusicTracks : RT @Ash71Pietro: #empireoflight: #Trailer italiano e #soundtrack del #film di Sam Mendes (Al cinema dal 2 marzo) - Ash71Pietro : #empireoflight: #Trailer italiano e #soundtrack del #film di Sam Mendes (Al cinema dal 2 marzo)… - SilvSottile : Da oggi al cinema #EmpireOfLight di #SamMendes: -

... Everything Everywhere All at Once Miglior fotografia Niente di nuovo sul fronte occidentale Bardo, la cronaca falsa di alcune verità Chronicle ElvisofTár Miglior montaggio Gli spiriti ...Per necessaria brevità, la recensione diofsarebbe dovuta essere suddivisa in due parti distinte, dovendo approfondire le sue due correlate realtà: da una parte l'oggettività di ...ofè il nuovo film di Sam Mendes con Olivia Colman, Colin Firth, Micheal Ward, Pippa Harris, Toby Jones, Roger Deakins, Tanya Moodie, al cinema dal 2 marzo. LEGGI - La recensione...

Empire of Light, dal 2 marzo al cinema Cinefilos.it

La recensione di Empire of Light: è vero, non tutto funziona nel film di Sam Mendes, tuttavia l'opera, nella sua tenerezza e nella sua forte emotività, ci ricorda quanto il cinema possa essere un'arte ...Empire of Light la recensione del dramma nostalgico e pieno di malinconia di Sam Mendes che omaggia il cinema stesso e il tempo che passa ...