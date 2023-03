Emanuele Petri ricordato dal suo paese

(Di giovedì 2 marzo 2023) A 20 anni dal suo omicidio Tuoro sul Trasimeno ha, il sovrintendente capo della polizia di Stato ucciso in un conflitto a fuoco con le cosiddette nuove brigate rosse. In un ...

Il 2 marzo di vent'anni fa moriva il sovrintendente di polizia ferroviaria. Era una domenica piovigginosa e grigia, quando il poliziotto fu freddato sul treno regionale che da Roma ...A 20 anni dal suo omicidio Tuoro sul Trasimeno ha ricordato, il sovrintendente capo della polizia di Stato ucciso in un conflitto a fuoco con le cosiddette nuove brigate rosse. In un intervento che portò all'arresto di Nadia Desdemona Lioce e al ...Il sovrintendente, insieme ai colleghi Bruno Fortunato e Giovanni Di Fronzo, sale sul treno regionale 2304 diretto a Firenze per effettuare i consueti controlli e dopo la stazione di ...

Un servitore dello Stato. Ucciso solo per aver compiuto il proprio dovere. Freddato senza alcuna pietà da terroristi convinti di poter ...A 20 anni dal suo omicidio Tuoro sul Trasimeno ha ricordato Emanuele Petri, il sovrintendente capo della polizia di Stato ucciso in un conflitto a fuoco con le cosiddette nuove brigate rosse. (ANSA) ...