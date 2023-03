Emanuele Petri, il sottosegretario dell'Interno Prisco (FdI): "Non dimentichiamo il sacrificio" (Di giovedì 2 marzo 2023) “Fare memoria di quanto accaduto venti anni fa a Emanuele Petri equivale a celebrare tutti quegli uomini e donne dello Stato che caduti in servizio". È questo l'intervento del sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco a Tuoro sul Trasimeno, a margine della celebrazione per i venti anni dalla morte del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, Medaglia d'Oro al valore Civile, ucciso dalle Nuove Br in uno scontro a fuoco sul treno. "Il monito nei confronti della criminalità e del terrorismo è che lo Stato non arretra" ha dichiarato il sottosegretario. "Un obbligo morale nel rispetto delle famiglie delle vittime del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) “Fare memoria di quanto accaduto venti anni fa aequivale a celebrare tutti quegli uomini e donneo Stato che caduti in servizio". È questo l'intervento delall'a Tuoro sul Trasimeno, a marginea celebrazione per i venti anni dalla morte del Sovrintendente Capoa Polizia di Stato, Medaglia d'Oro al valore Civile, ucciso dalle Nuove Br in uno scontro a fuoco sul treno. "Il monito nei confrontia criminalità e del terrorismo è che lo Stato non arretra" ha dichiarato il. "Un obbligo morale nel rispettoe famigliee vittime del ...

