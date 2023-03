Elly Schlein paragonata a dei cavalli: polemiche per il post del sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna. Lui: “È solo sarcasmo” (Di giovedì 2 marzo 2023) Un collage di foto di cavalli, come suono quello di nitriti e tra le immagini anche una foto della nuova segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Il tutto accompagnato dalla dicitura: “Per due euro spesi per votare alle primarie Pd cosa volevate, Belen?”, in riferimento al costo del voto alle ultime primarie. È questa la story pubblicata su Instagram da Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di centrodestra di Grossetoc he è finito nella bufera per l’attacco sessista alla neosegretaria Dem. Ma lui si difende: “Non è stata capita la mia ironia”. A prendere le difese della nuova leader sono accorsi immediatamente i compagni di partito, parlando di “vili e gravi attacchi sessisti ai danni della neosegretaria Schlein. L’invito a chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Un collage di foto di, come suono quello di nitriti e tra le immagini anche una foto della nuova segretaria del Partito democratico,. Il tutto accompagnato dalla dicitura: “Per due euro spesi per votare alle primarie Pd cosa volevate, Belen?”, in riferimento al costo del voto alle ultime primarie. È questa la story pubblicata su Instagram da Antonfrancescodi centrodestra dic he è finito nella bufera per l’attacco sessista alla neosegretaria Dem. Ma lui si difende: “Non è stata capita la mia ironia”. A prendere le difese della nuova leader sono accorsi immediatamente i compagni di partito, parlando di “vili e gravi attacchi sessisti ai danni della neosegretaria. L’invito a chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Che vergogna questa #destra che minaccia la Marcia su Roma! Ah no questa è Elly #Schlein che si è dimenticata di ca… - FranAltomare : I più bei tweet di Elly #Schlein, dal 2011 ad oggi. A thread per ricordarci che sì, lei è quella giusta. - meb : “Elly Schlein sarà presto di fronte ad un bivio: mantenere le sue posizioni nette del congresso e mettere a rischio… - SciutoTino : RT @baffi_francesco: Il sindaco fascista di Grosseto, quello degli insulti volgari e indecenti a Elly Schlein, in compagnia di Salvini. Due… - vr1774 : RT @baffi_francesco: Il sindaco fascista di Grosseto, quello degli insulti volgari e indecenti a Elly Schlein, in compagnia di Salvini. Due… -