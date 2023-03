Elly Schlein? La conferma che la sinistra è perdente per vocazione

(Di giovedì 2 marzo 2023) C'è una celebre battuta di Oscar Wilde: «Perdere un genitore è una disgrazia, perderli entrambi rasenta la sbadataggine». Si può dire che per il Pd perdere il potere è una sciagura, ma perdere addirittura se stesso (con questo esito delle primarie) è un'imperdonabile distrazione. Oltretutto è accaduto dopo una lunga serie di perdite (ed errori). I Dem di Enrico Letta, a luglio, hanno perso l'alleanza con il M5S, poi hanno perso anche quella con Carlo Calenda (Renzi lo avevano scartato a priori) e hanno finito con il perdere le elezioni politiche e il governo. Di conseguenza Letta ha perso la segreteria. Così il Pd – mentre perdeva per strada pure “l'Agenda Draghi” - ha perso il contatto con la realtà iniziando una fase congressuale lunga e cervellotica. Durante la quale c'è stata un'epidemia di perdite e perdenti. Gianni Cuperlo ha persoil trolley e il telefono,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Che vergogna questa #destra che minaccia la Marcia su Roma! Ah no questa è Elly #Schlein che si è dimenticata di ca… - stanzaselvaggia : Cominciano le bufale della destra su Elly Schlein. Italo Bocchino dice bugie perchè Elly Schlein ha frequentato nor… - meb : “Elly Schlein sarà presto di fronte ad un bivio: mantenere le sue posizioni nette del congresso e mettere a rischio… - mariamarilucen : RT @Giorgiolaporta: Che vergogna questa #destra che minaccia la Marcia su Roma! Ah no questa è Elly #Schlein che si è dimenticata di cancel… - Rosyfree74 : RT @lageloni: Immagino quelli che vanno a ravanare nell’account di Elly Schlein quanto gli può rodere per essere stati talmente sicuri che… -

ROMA - "Adessoha l'onore e l'onere di indicare al Pd una strada, facendosi carico dell'esito di questo ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Bonaccini -, il ticket che piace al Pd: "...Speranza, quando parla di svolta si riferisce a: ora il nuovo Pd c'è "Sì. Noi abbiamo creduto nel percorso di costruzione del nuovo Pd. Abbonati per leggere anche Leggi anche Renzi e ...Era la sera del 7 marzo 2013 e così twittavadurante una puntata di Servizio Pubblico. Il Pd di Bersani aveva appena non - vinto le elezioni, i 5Stelle erano passati da zero al 25,5% e ...

È cominciata la caccia di Elly Schlein a Giorgia Meloni: sarà il film della stagione. Quando ieri in commissione alla Camera ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la ...Prosegue il dialogo tra centrosinistra e 5 Stelle per provare a dare vita ad una coalizione larga ed a trazione progressista. Partiti e movimenti, infatti, si sono incontrati ieri per la terza volta..