“Elisabetta Canalis ha passato la notte con Georgian Cimpeanu | lui ha citofonato a casa sua e non si è visto uscire per ore”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Complice è stata la kickboxing. E quel feeling che si crea fra l’atleta e il suo coach. Ricordate quando, nel settembre del 2022,era scesa sul ring battendo a 44 anni un’avversaria di 21? Aveva suggellato così, con una vittoria, la sua nuova grande passione. Quello sport da combattimento che mette insieme le tecniche di calcio delle arti marziali con i colpi di pugno del pugilato. Ora la kickboxing si ripresenta, ma in un’altra veste. Romantica. Grazie alle ore di impegno sotto la guida dal suo allenatore,potrebbe aver trovato di nuovo l’amore dopo la fine (raccontata da moltissimi media) del suo matrimonio con Brian Perri, il noto chirurgo americano. I paparazzi sono instancabili. Hanno seguito per un giorno intero sia lei sia, campionissimo appunto di ...

Elisabetta Canalis, è scoppiato l'amore con un famoso campione di kickboxing TGCOM

