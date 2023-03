Eleonora Incardona | la serata di Gala è bollente | la scollatura è vertiginosa

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 2 marzo 2023)adora mostrare il proprio corpo e con certe curve anche nelle serate diriesce a far scattare la gioia del pubblico. Il fascino e lo splendore devono essere sempre ammirati ed esaltati, ma ci sono naturalmente alcune donne che riescono a mettersi maggiormente in evidenza, con un fisico che senza ombra di dubbio non può passare in alcun modo inosservato.rientra senza alcun tipo di problema in questa magica categoria, con la stupenda siciliana che nel corso degli anni ha saputo esaltare sempre di più le proprie forme, esattamente come ha saputo fare in quella che ormai si può definire la sua Milano. InstagramNaturalmente non può mai mancare alle grandi serate, con il capoluogo lombardo che è sempre stato il punto di riferimento della moda a livello nazionale ...