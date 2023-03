Eleonora Bertoli | anche i cammelli la adorano | il perizoma non copre nulla

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 2 marzo 2023)fa impazzireil deserto, con iche sono rimasti estasiati di fronte al suo Lato B che non si può nascondere. Attraverso i social network abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero delle ragazze eccezionali che hanno avuto modo di poter intraprendere il lavoro di modella, ormai chiamato a tutti gli effetti quello di influencer. Ovviamente però non tutte hanno avuto la capacità di poter crescere nella stessa maniera, anzi si può dire che coloro che hanno saputo dimostrare maggiormente il proprio talento sono state in grado di essere dei veri e propri punti di riferimento e di ispirazione. Una di queste è senza ombra di dubbio la sensazionale, una ragazza che ha deciso di portare avanti il proprio lavoro mettendo in mostra non ...