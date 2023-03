Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ftg_soccer : GOAL! Boca Juniors de Cali in Colombia Torneo Betplay Real San Andres 1-1 Boca Juniors de Cali GOAL! Alianza in El… - MaurizioGabell1 : @MattBrandiReal Eh già...E Vietnam, Laos, Cambogia, ecc. Cile, Nicaragua, Panama, Colombia, El Salvador, Granada, e… -

... non con mega carceri, ma con scuole e università" Bukele gli ha risposto che in El"i risultati hanno superato la retorica. Spero che lariesca effettivamente ad abbassare il tasso ...... i cittadini di alcuni Paesi del Sud e Centro America - tra cui Argentina, Brasile, Bolivia, Cile,, Nicaragua, Paraguay, Panama, Perù, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El,...... visto che, solo per fare un esempio, laospita sette basi militari statunitensi a ... Boric non va nemmeno preso in considerazione, più che ispirarsi aAllende emula Lenin Moreno. Ma c'...

El Salvador-Colombia: scintille fra presidenti su lotta a gang ... Agenzia ANSA

Noi in Colombia, ha sottolineato, "abbiamo ridotto i tassi di omicidi e violenza, non con mega carceri, ma con scuole e università" Bukele gli ha risposto che in El Salvador "i risultati hanno ...(CRHoy.com) Los presidentes de Colombia y El Salvador, Gustavo Petro y Nayib Bukele, se enfrascaron en una discusión en redes sociales, luego de que el primero criticara fuertemente la estrategia del ...