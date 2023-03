El Clásico | Real Madrid-Barcellona LIVE dalle 21 | le formazioni ufficiali | Estero

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 marzo 2023) Finalmente arriva il Clasico! Un evento tanto atteso da tutti gli appassionati di calcio. Alle 21 di stasera, ile ilscenderanno in campo per la gara d’andata delle semifinali di Coppa del Re. I Blancos, guidati da Ancelotti, vogliono vincere a tutti i costi dopo il pareggio nel derby contro l’Atletico. I campioni del mondo in carica hanno bisogno di una vittoria in coppa per rincuorare il morale e affrontare la fase finale di stagione con la giusta grinta. Dall’altro lato c’è ildi Xavi, che cerca una redemption dopo l’eliminazione in Europa League e la recente sconfitta in Liga contro l’Almeria. Ma i blaugrana hanno dimostrato di avere una grande capacità di reazione e sicuramente daranno filo da torcere al. Le ...