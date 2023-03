Egitto, le immagini del tunnel nascosto nella piramide di Cheope (Di giovedì 2 marzo 2023) Un tunnel nascosto all'interno della piramide di Cheope potrebbe svelare nuovi segreti sull'antico Egitto. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha svelato le prime immagini di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Unall'interno delladipotrebbe svelare nuovi segreti sull'antico. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha svelato le primedi un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PeterBrandEgypt : Twitto in inglese su Ramesse II. Un sacco di belle immagini e fatti interessanti. Per favore Segui. Grazie. Il mio… - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS EGITTO Archives - Africa Express: notizie dal continente dimenticato Visita Le immagini potrebbero… - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS EGITTO Archives - Africa Express: notizie dal continente dimenticato Visita Le immagini potrebbero… - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS EGITTO Archives - Africa Express: notizie dal continente dimenticato Visita Le immagini potrebbero… - Arabella2071 : @IslamEuro Immagini terribili come quelle delle chiese bruciate in Nigeria, Egitto e altri posti I nostri fratelli… -