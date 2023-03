Effetto Schlein, il Pd supera il M5s nei sondaggi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - L'ultima Supermedia registra in modo 'ufficialè il sorpasso del PD sul M5S, sull'onda dell'Effetto primarie che tradizionalmente forniscono un certo slancio ai democratici. La cosa non turba particolarmente gli equilibri complessivi, anzi FDI si rafforza leggermente (30,4%) mentre si accende la lotta per il quinto posto tra Terzo Polo e Forza Italia.SUPERMEDIA LISTE FDI 30,4% (+0,2%) PD 17,2% (+1,3%) M5S 17,0% (-0,8%) Lega 8,8% (-0,5%) Terzo Polo 7,2% (-0,4%) Forza Italia 7,1% (+0,1%) Verdi/Sinistra 3,3% (+0,1%) +Europa 2,4% (-0,1%) Italexit 1,9% (-0,1%) Unione Popolare 1,7% (+0,2%) Noi Moderati 1,0% (-0,5%)SUPERMEDIA COALIZIONI 2022 Centrodestra 47,3% (-0,7%) Centrosinistra 22,9% (+1,3%) M5S 17,0 % (-0,8%) Terzo Polo 7,2% (-0,4%) Italexit 1,9% (-0,1%) Altri 3,7% (+0,7%)NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - L'ultima Supermedia registra in modo 'ufficialè il sorpasso del PD sul M5S, sull'onda dell'primarie che tradizionalmente forniscono un certo slancio ai democratici. La cosa non turba particolarmente gli equilibri complessivi, anzi FDI si rafforza leggermente (30,4%) mentre si accende la lotta per il quinto posto tra Terzo Polo e Forza Italia.SUPERMEDIA LISTE FDI 30,4% (+0,2%) PD 17,2% (+1,3%) M5S 17,0% (-0,8%) Lega 8,8% (-0,5%) Terzo Polo 7,2% (-0,4%) Forza Italia 7,1% (+0,1%) Verdi/Sinistra 3,3% (+0,1%) +Europa 2,4% (-0,1%) Italexit 1,9% (-0,1%) Unione Popolare 1,7% (+0,2%) Noi Moderati 1,0% (-0,5%)SUPERMEDIA COALIZIONI 2022 Centrodestra 47,3% (-0,7%) Centrosinistra 22,9% (+1,3%) M5S 17,0 % (-0,8%) Terzo Polo 7,2% (-0,4%) Italexit 1,9% (-0,1%) Altri 3,7% (+0,7%)NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due ...

