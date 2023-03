Edy Reja torna ad allenare: la nuova squadra dell’ex tecnico del Napoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Edy Reja, allenatore ed ex calciatore italiano, è pronto a mettersi nuovamente in gioco per una nuova sfida alla guida di una squadra. L’ex tecnico del Napoli ha terminato la sua esperienza con la Nazionale albanese a gennaio e a 77 anni ha preso un nuovo incarico, dopo un breve periodo da consulente. L’ex allenatore di Napoli e Lazio ha accettato la guida dell’ND Gorica. Si tratta di una squadra slovena, ad oggi ultima in classifica nel campionato. Al fianco di Edy Reja ci saranno Sergio Porrini e Luigi Febbrari. FOTO: Edy Reja Di seguito il comunicato del club: Il nuovo capo dello staff professionistico dei biancoazzurri è il celebre Edoardo “Edy” Reja, ex grande calciatore con una fama ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Edy, allenatore ed ex calciatore italiano, è pronto a mettersimente in gioco per unasfida alla guida di una. L’exdelha terminato la sua esperienza con la Nazionale albanese a gennaio e a 77 anni ha preso un nuovo incarico, dopo un breve periodo da consulente. L’ex allenatore die Lazio ha accettato la guida dell’ND Gorica. Si tratta di unaslovena, ad oggi ultima in classifica nel campionato. Al fianco di Edyci saranno Sergio Porrini e Luigi Febbrari. FOTO: EdyDi seguito il comunicato del club: Il nuovo capo dello staff professionistico dei biancoazzurri è il celebre Edoardo “Edy”, ex grande calciatore con una fama ...

