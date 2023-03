Edoardo Tavassi al GF VIP: chi è, età, lavoro, Diana Del Bufalo, fidanzata, foto, sorella Guendalina e Instagram (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, che ha dovuto abbandonare per via di un infortunio, Edoardo Tavassi torna su Canale 5. E torna come protagonista di un nuovo reality: il Grande Fratello Vip. Il giovane romano, fratello dell’influencer Guendalina, ha deciso di rimettersi in gioco e di varcare la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia: farà vacillare gli equilibri già precari? Riuscirà ad essere il preferito anche qui? Chi è il fratello di Guendalina Tavassi e che lavoro fa Edoardo Tavassi è nato a Roma, ha 35 anni ed è il fratello della showgirl e influencer Guendalina Tavassi. A differenza della sorella, Edoardo si è sempre tenuto lontano dal mondo dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, che ha dovuto abbandonare per via di un infortunio,torna su Canale 5. E torna come protagonista di un nuovo reality: il Grande Fratello Vip. Il giovane romano, fratello dell’influencer, ha deciso di rimettersi in gioco e di varcare la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia: farà vacillare gli equilibri già precari? Riuscirà ad essere il preferito anche qui? Chi è il fratello die chefaè nato a Roma, ha 35 anni ed è il fratello della showgirl e influencer. A differenza dellasi è sempre tenuto lontano dal mondo dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Nikita, Edoardo, Antonella, Sarah e Tavassi: uno di loro questa sera lascerà per sempre la Casa di #GFVIP! Chi sarà… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonella, Edoardo, Micol, Murgia, Nikita, Oriana e… - sgrillins : Oriana si schiera con Antonella dando le spalle a Tavassi, Micol e Edoardo comunque raga pure gli autori vedono reg… - Niggie98 : RT @sospirigelidi: Abbiamo visto 2 versioni di Edoardo in 5 mesi: - “Edo mio” di Antonella: sensibile, affettuoso, comprensivo, che si dist… - MARIO83733913 : RT @sospirigelidi: Abbiamo visto 2 versioni di Edoardo in 5 mesi: - “Edo mio” di Antonella: sensibile, affettuoso, comprensivo, che si dist… -