Edoardo Donnamaria, la battuta che crea il gelo tra gli Spartani (Di giovedì 2 marzo 2023) In queste ore una battuta infelice di Edoardo Donnamaria ha creato il gelo tra gli Spartani: ecco cosa è accaduto. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 2 marzo 2023) In queste ore unainfelice dihato iltra gli: ecco cosa è accaduto. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilragazzobho : RT @ruaedes: Il male di Edoardo Donnamaria in una foto. #gfvip #donnalisi - MARIO83733913 : RT @ruaedes: Il male di Edoardo Donnamaria in una foto. #gfvip #donnalisi - misonorotta__ : RT @ruaedes: Il male di Edoardo Donnamaria in una foto. #gfvip #donnalisi - EremitaStefano : @GrandeFratello benedetta gargari ed edoardo incantava = antonella fiordalisi e edoardo donnamaria e la mamma adot… - tami2020298 : RT @ruaedes: Il male di Edoardo Donnamaria in una foto. #gfvip #donnalisi -