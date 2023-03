Economia circolare e transizione energetica, convegno a Roma (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - transizione energetica ed Economia circolare sono le due facce dell'impegno per assicurare al Pianeta un futuro sostenibile. A parlarne saranno accademici, economisti e rappresentanti di enti e consorzi ambientali italiani insieme per valorizzare il ruolo dell'Economia circolare nella transizione energetica. Il 7 marzo 2023, dalle 9.30, presso Spazio Europa (Via 4 Novembre, Roma), si terrà l'evento 'Il ruolo dell'Economia circolare nella politica energetica europea', organizzato dal Conou (Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati) insieme all'Aiee (Associazione italiana Economisti dell'Energia). Il convegno sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023), 2 mar. (Adnkronos) -edsono le due facce dell'impegno per assicurare al Pianeta un futuro sostenibile. A parlarne saranno accademici, economisti e rappresentanti di enti e consorzi ambientali italiani insieme per valorizzare il ruolo dell'nella. Il 7 marzo 2023, dalle 9.30, presso Spazio Europa (Via 4 Novembre,), si terrà l'evento 'Il ruolo dell'nella politicaeuropea', organizzato dal Conou (Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati) insieme all'Aiee (Associazione italiana Economisti dell'Energia). Ilsarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lella_miccolis : RT @ConsorzioCIC: ?? #SaveTheDate??Il 16 marzo il @ConsorzioCIC organizza l'evento 'Biometano da Rifiuti Organici: una filiera innovativa pe… - TV7Benevento : Economia circolare e transizione energetica, convegno a Roma - - plasticambia : L’economia circolare torna a essere protagonista di un concorso tutto dedicato alle start up e ai talenti del Sud I… - GiulivoGiovanni : RT @UniCredit_IT: OurFuture #Startup: nasce #FoodSeed, l’acceleratore per startup che sviluppano nuove soluzioni o servizi per il mercato #… - UniCredit_IT : OurFuture #Startup: nasce #FoodSeed, l’acceleratore per startup che sviluppano nuove soluzioni o servizi per il mer… -