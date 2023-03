Ecco quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi (Di giovedì 2 marzo 2023) Maria De Filippi - Amici 22 Maria De Filippi, assente da giorni sul piccolo schermo in seguito alla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, è in procinto di riprendere le sue trasmissioni dopo l’inevitabile stop. Ecco quando. Il ritorno sarà con l’ottavo (e penultimo) appuntamento di C’è Posta per Te, che riprenderà la sua regolare programmazione in prima serata su Canale 5 sabato 4 marzo, due settimane dopo l’ultima puntata. Domenica 5 marzo sarà la volta di Amici. Il talent si ripresenterà nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia Mediaset con la ventiduesima puntata (qui le anticipazioni), registrata il giorno prima della scomparsa di Costanzo. Venerdì 3 marzo verrà invece registrata la puntata che andrà in onda il 12 marzo. Infine, Uomini e Donne. Il ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 2 marzo 2023)De- Amici 22De, assente da giorni sul piccolo schermo in seguito alla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, è in procinto di riprendere le sue trasmissioni dopo l’inevitabile stop.. Il ritorno sarà con l’ottavo (e penultimo) appuntamento di C’è Posta per Te, che riprenderà la sua regolare programmazione in prima serata su Canale 5 sabato 4 marzo, due settimane dopo l’ultima puntata. Domenica 5 marzo sarà la volta di Amici. Il talent si ripresenterà nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia Mediaset con la ventiduesima puntata (qui le anticipazioni), registrata il giorno prima della scomparsa di Costanzo. Venerdì 3 marzo verrà invece registrata la puntata che andrà inil 12 marzo. Infine, Uomini e Donne. Il ...

