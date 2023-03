Ecco il Roma Technopole, grazie al Pnrr (Di giovedì 2 marzo 2023) Per parlare di “collaborazione che continuerà” nonostante la diversità di colori politici tra Roma Capitale e Regione Lazio non poteva esserci occasione migliore. Il sindaco di Roma Roberto... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) Per parlare di “collaborazione che continuerà” nonostante la diversità di colori politici traCapitale e Regione Lazio non poteva esserci occasione migliore. Il sindaco diRoberto... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ??? Ecco il calendario della Poule Scudetto! DAJE ROMA ???? #ASRomaFemminile - GiuseppeConteIT : Ci vediamo domani in Sicilia e poi sabato pomeriggio a Roma. Ecco gli appuntamenti dei prossimi giorni ?? - FIGCfemminile : ?? ???????? ???? ???????????????????? ?????????? ???? ????????! ?? ?? Leggi la news: - sportli26181512 : Juve, c'è un rientro per #Allegri in vista della Roma: ecco chi è: I bianconeri proseguono la preparazione al big m… - Tombolus : RT @RobiVil: E così oggi, mentre a Bergamo la magistratura indaga chi ha ritardato le chiusure, a Roma parte la Commissione parlamentare di… -