"Ecco cosa farò l'anno prossimo". La rivelazione di Morandi su Sanremo (Di giovedì 2 marzo 2023) In gara nel 2022 e co-conduttore nell’ultima edizione, il cantante bolognese è tornato sul suo rapporto con il Festival Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) In gara nel 2022 e co-conduttore nell’ultima edizione, il cantante bolognese è tornato sul suo rapporto con il Festival

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Ricorso Juve: ecco su cosa punta per annullare la sentenza del -15 ???? Il direttore Guido Vaciago ?? #tuttosport… - SkyTG24 : Arriva la patente digitale Ue, ecco cosa cambia - TCommodity : Ecco qui la riprova del fallimento di un’elite che ancora non si capacita di quanto il paradigma sia strutturalment… - sca_di_mento : Avete svuotato il congelatore e non sapete cosa farne di quelle cernie del 1989? Tranquilli ?? ecco un modo per rici… - gponedotcom : Il calendario dei corsi si amplia e si articola su ben dodici giornate nell’ambito di sei fine settimana, tra il 15… -