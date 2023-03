E80 Group acquisisce Ermes-X Prosegue il piano di investimenti su talenti e nuove tecnologie software

(Di giovedì 2 marzo 2023) - La multinazionale dell'intralogistica con sede a Vianoil suo investimento sui giovani-X. --X, la startup fondata da tre giovani italiani, è stata integrata all'interno di E80anche per contribuire allo sviluppo di SM.I.LE80, piattaformaper la gestione integrata delle operazioni all'interno delle smart factory di tutto il mondo. - Un ulteriore passo avanti nello sviluppo delche prevede l'ingresso di ulteriori profili nei prossimi due anni. -“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti con-X e l'aver ricevuto l'interessamento da parte di E80è stato un riconoscimento molto importante. Non un traguardo, ma la possibilità di poter ...

La società reggiana E80 Group specializzata nello sviluppo di soluzioni intralogistiche su misura per fabbriche produttrici di beni di largo consumo e centri di distribuzione, ha acquisito Ermes-X, startup di Piacenza.

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - La società reggiana E80 Group specializzata nello sviluppo di soluzioni intralogistiche su misura per fabbriche produttrici di beni di largo consumo e centri di distribuzione, ha acquisito Ermes-X, startup di Piacenza.