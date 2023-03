Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Sta spegnendosi Jimmy Carter, 39mo Presidente degli Stati Uniti. Forse il Presidente più sottovalutato della storia… - amendolaenzo : Due anni senza l'Ambasciatore Luca Attanasio, uomo di pace. Due anni dal vile attentato che ha portato via lui, il… - baratto_m : RT @ACiavattella: [...] Questo non distolga dalla vera causa del male e della guerra, che risiede nel fatto che l'uomo desidera l'infinito,… - ACiavattella : [...] Questo non distolga dalla vera causa del male e della guerra, che risiede nel fatto che l'uomo desidera l'inf… - AntonioBonvici1 : @DarthPutinKGB Un uomo di pace -

... e solo noi, abbiamo la responsabilità di redimere il mondo, salvare tutti, portare laovunque,...fondamentali i nostri valori liberal - democratici per la crescita e l'emancipazione dell', non ...... verso la cessazione delle ostilità e unagiusta". Meloni ha ringraziato Modi per la "... "'Vi sono al mondo pochi esempi d'unche, solo, abbia compiuto la resurrezione del proprio Paese con la ......in territorio russo nella regione di Bryansk e ha aperto il fuoco contro un'auto uccidendo un... 2023 - 03 - 02 10:56:15 Modi a Meloni: "India pronta a iniziative di dialogo per la" 'Sin dall'...

"È uomo di pace": il plauso di Lavrov alle parole del Cav ilGiornale.it

Tra questi ha parlato di Silvio Berlusconi, definendolo "un uomo ragionevole che non cerca di dipingere tutto ... vita", ha dichiarato l'alto funzionario russo. Berlusconi e la pace in Ucraina Il ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-267c6ed8-57ac-9ee8-fde5-25386d67d8 ...